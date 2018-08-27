طوارىء بميناء سفاجا لبدء عودة عمالة خدمة الحجاج 

البحر الاحمر – عماد عرفة

أعلنت هيئة موانى البحر الأحمر، رفع درجة الإستعداد بميناء سفاجا، لبدء عودة عمالة خدمة الحجاج على متن ثلاث عبارات، و هى محبة ، امانة ، الرياض "رحلات مكوكية"، حيث تم التنسيق مع مجلس مدينة سفاجا و إدارة شرطة المرور، و أعضاء المجتمع المينائى، و توحيد الجهود لتقليل زمن تواجد الراكب بالميناء .

و تم الإتفاق، على قيام إدارات الجمارك و الشرطة و الجوازات، بزيادة أعداد العاملين بهم لسرعة إنهاء الإجراءات و التيسير على الركاب، و إلغاء أجازات العاملين القائمين بخدمة الركاب، و تكثيف العمل بصالات الوصول، و زيادة عدد العاملين لإرشاد الحجاج، و مساعدة الحالات المرضية، و كبار السن فى انهاء اجراءات وصولهم .

كما تم تجهيز، صالة كبار الزوار لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب، و توفير اتوبيسات لنقل الركاب من رصيف الميناء إلى الصالات أو العكس فى رحلات سريعة و منتظمة، و التنبيه على التوكيلات الملاحية لتوفير عدد مناسب من الجرارات لنقل الأمتعة العشوائية للركاب .

و شدد اللواء مهندس هشام أبو سنه رئيس هيئة موانى البحر الأحمر، على ضرورة التزام التوكيلات الملاحية بمواعيد وصول العبارات، و إلزام مالكى العبارات بالالتزام بالأعداد المسموح بها، و ضرورة تبخير العبارات قبل كل رحلة .

و التأكيد على تواجد ممثلين للوكلاء السياحيين، و الملاحيين، لحل أى مشكلة مع إدارة الميناء فى حينه و التنسيق مع شركات شرق و غرب و جنوب الدلتا العاملة بالموانى، بتوفير باصات لسرعة نقل الركاب إلى محافظتهم، و قيام شرطة المرور بالمحافظة، بتوفير أماكن لباصات القطاع الخاص لعدم تكدسهم امام ابواب الموانى .

على جانب أخر تقوم لجنة من التفتيش البحرى، للمرور على العبارات قبل السماح لها بالسفر، للتأكد من صلاحيتها للإبحار، و توفير كافة إجراءات التأمين و معدات الاطفاء و الانقاذ، بما يتناسب مع أعداد الركاب، و فى حالة المخالفة يتم منع العبارة من مغادرة الميناء مع توفير عبارة بديلة لنقل الركاب .

و فى نفس السياق، قامت إدارة الحجر الصحى بالميناء، بتوفير عدد (2) سيارة إسعاف، إحداهما بجوار العبارة، و الأخرى بجوار صالة الوصول، مجهزين بالإسعافات الأولية، مع تزويد صالات الوصول بالأطباء و كافة التجهيزات الطبية، لفحص الركاب القادمين، و أخذ عينات عشوائية من الركاب و فى حالة الإشتباه، بوجود أى حالة مصابة بعدوى يتم احتجازها لمدة 24 ساعة، لحين التأكد من سلامة الراكب لمنع دخول عدوى البلاد .