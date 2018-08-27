طوارىء بميناء سفاجا لبدء عودة عمالة خدمة الحجاج 

أعلنت هيئة موانى البحر الأحمر، رفع درجة الإستعداد بميناء سفاجا، لبدء عودة عمالة خدمة الحجاج على متن ثلاث عبارات، و هى محبة ، امانة ، الرياض "رحلات مكوكية"، حيث تم التنسيق مع مجلس مدينة سفاجا و إدارة شرطة المرور، و أعضاء المجتمع المينائى، و توحيد الجهود لتقليل زمن تواجد الراكب بالميناء .
و تم الإتفاق، على قيام إدارات الجمارك و الشرطة و الجوازات، بزيادة أعداد العاملين بهم لسرعة إنهاء الإجراءات و التيسير على الركاب، و إلغاء أجازات العاملين القائمين بخدمة الركاب، و تكثيف العمل بصالات الوصول، و زيادة عدد العاملين لإرشاد الحجاج، و مساعدة الحالات المرضية، و كبار السن فى انهاء اجراءات وصولهم .
كما تم تجهيز، صالة كبار الزوار لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب، و توفير اتوبيسات لنقل الركاب من رصيف الميناء إلى الصالات أو العكس فى رحلات سريعة و منتظمة، و التنبيه على التوكيلات الملاحية لتوفير عدد مناسب من الجرارات لنقل الأمتعة العشوائية للركاب .
و شدد اللواء مهندس هشام أبو سنه رئيس هيئة موانى البحر الأحمر، على ضرورة التزام التوكيلات الملاحية بمواعيد وصول العبارات، و إلزام مالكى العبارات بالالتزام بالأعداد المسموح بها، و ضرورة تبخير العبارات قبل كل رحلة .
و التأكيد على تواجد ممثلين للوكلاء السياحيين، و الملاحيين، لحل أى مشكلة مع إدارة الميناء فى حينه و التنسيق مع شركات شرق و غرب و جنوب الدلتا العاملة بالموانى، بتوفير باصات لسرعة نقل الركاب إلى محافظتهم، و قيام شرطة المرور بالمحافظة، بتوفير أماكن لباصات القطاع الخاص لعدم تكدسهم امام ابواب الموانى .
على جانب أخر تقوم لجنة من التفتيش البحرى، للمرور على العبارات قبل السماح لها بالسفر، للتأكد من صلاحيتها للإبحار، و توفير كافة إجراءات التأمين و معدات الاطفاء و الانقاذ، بما يتناسب مع أعداد الركاب، و فى حالة المخالفة يتم منع العبارة من مغادرة الميناء مع توفير عبارة بديلة لنقل الركاب .
و فى نفس السياق، قامت إدارة الحجر الصحى بالميناء، بتوفير عدد (2) سيارة إسعاف، إحداهما بجوار العبارة، و الأخرى بجوار صالة الوصول، مجهزين بالإسعافات الأولية، مع تزويد صالات الوصول بالأطباء و كافة التجهيزات الطبية، لفحص الركاب القادمين، و أخذ عينات عشوائية من الركاب و فى حالة الإشتباه، بوجود أى حالة مصابة بعدوى يتم احتجازها لمدة 24 ساعة، لحين التأكد من سلامة الراكب لمنع دخول عدوى البلاد .
طوارىء بميناء سفاجا لبدء عودة عمالة خدمة الحجاج
طوارىء بميناء سفاجا لبدء عودة عمالة خدمة الحجاج
طوارىء بميناء سفاجا لبدء عودة عمالة خدمة الحجاج
طوارىء بميناء سفاجا لبدء عودة عمالة خدمة الحجاج
طوارىء بميناء سفاجا لبدء عودة عمالة خدمة الحجاج
طوارىء بميناء سفاجا لبدء عودة عمالة خدمة الحجاج
طوارىء بميناء سفاجا لبدء عودة عمالة خدمة الحجاج
طوارىء بميناء سفاجا لبدء عودة عمالة خدمة الحجاج
طوارىء بميناء سفاجا لبدء عودة عمالة خدمة الحجاج
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة