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ضبط 310 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك داخل مطعم بالعجوزة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 09:50 ص
ضبط 310 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك داخل مطعم بالعجوزة لحوم فاسدة-أرشيفية
كتب ــ بهجت أبو ضيف
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ضبطت مباحث التموين بالجيزة 310 كيلو من اللحوم داخل أحد المطاعم بالعجوزة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم القبض على صاحب المطعم،  وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
وردت معلومات للعميد مصطفي البكري مدير مباحث التموين بالجيزة تفيد تجميع " ز. أ " صاحب مطعم بالعجوزة لكميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإعادة إعدادها وتقديمها وجبات لرواد المطعم. 
 
وبمداهمة المطعم تم القبض على المتهم وضبط بحوزته 310 كيلو من اللحوم ومصنعات اللحوم غير صالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى 50 كيلو من زيوت الطعام مجهولة المصدر،  وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق. 
 

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