ضبط 3 متهمين بحوزتهم حشيش وأقراص مخدرة وسيارة مبلغ بسرقتها بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة زفتى بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية، والمقدم احمد خيري رئيس فرع البحث الجنائي بزفتى والسنطة، من ضبط مندوب مبيعات وعاطل وعامل لحام وبحوزتهم حشيش واقراصا مخدرة وسيارة مبلغ بسرقتها.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، بضبط هشام م ال 32 سنة مندوب مبيعات ومقيم كفر عنان وبحوزته 100 قرص مخدر ومبلغ 5600 جنيه، وضبط المتهم محمد أ ح 20سنة عاطل ومقيم كفر عنان سبق اتهامه فى 3 قضيه ضرب ومخدرات وبحوزته 21 قطعة حشيش.

كما تم ضبط المتهم السيد ال ال ا40 سنة عامل لحام سبق اتهامه فى 5 قضايا ضرب بحوزته سيارة مبلغ بسرقتها منذ عام 2011، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.