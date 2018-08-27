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ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بالغربية

الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:28 ص
ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بالغربية حملة تموينية - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العميد محمد عتمان مدير الإدارة، من ضبط زبيب بدون بيانات، ومواد غذائية منتهية الصلاحية قبل بيعها للجمهور.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط "إسماعيل  ا م" 34 سنة صاحب مخزن زبيب بدون ترخيص مقيم بقرية شنراق مركز السنطة وبحوزته طن زبيب بدون بيانات فى المحضر 15367 جنح مركز السنطة، وضبط "أسامة م ا" 33 سنة صاحب سوبر ماركت بسكة قطور ثالث المحلة وبحوزته 768 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى المحضر 587  جنح قسم ثالث المحلة.

وضبط "هانى م ع" 38 سنة المدير المسئول عن محل بقالة بشارع الأشراف ثان طنطا ملك "أحمد ال ن" بحوزته 163 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى المحضر 21652 جنح قسم ثان طنطا، وضبط "نجوى ا ع" صاحبة مخبز بمنطقة العجيزى لتصرفها فى 59 جوال دقيق مدعم من الحصة المنصرفة للمخبز فى المحضر 4 أحوال الادارة، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.


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