ضبط المتهمين بسرقة أجزاء السكة الحديد والمتسببة فى حادث قطار أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان برئاسة اللواء إبراهيم مبارك، مدير إدارة البحث، من ضبط 6 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة مهام السكة الحديد، ومتورطين بالتسبب فى حادث خروج قطار 982 عن قضبان السكة الحديد الشهر الماضى.

تلقى اللواء نائل رشاد، مدير أمن أسوان، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كوم أمبو يفيد بتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط كل من "على.ر" وشهرته "ياسر البرص" 27 سنة، عاطل، والمتهم "شاذلى.ص" 33 عاطل، والمتهم "محمود.ش" 19 سنة، عاطل، والمتهم "محمود.ج" 18 سنة، عاطل، والمتهم "على.ش" 16 سنة، عاطل، والمتهم "أشرف.ع" 38 سنة، عاطل، وجميعهم مقيمين مركز كوم أمبو.

وعقب تقنين الإجراءات تبين قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة مهمات السكة الحديد على أن يقوم المتهم الأول بتصريف المسروقات، وتم ضبط بإرشادهم المضبوطات التالية (2) بلنجة سكة حديد تزن حوالي (16) كيلو جرام، وفلنكة سكة حديد تزن حوالي (8) كيلو جرامات، وقطعة حديدية خاصة بالسكة الحديد بها مسامير وصواميل حديدية طولها (40) سم تزن حوالي (30) كيلو جرام، و(4) زوايا خاصة بالكهرباء تزن حوالي (200) كيلو جرام، وقضيب خاص بمصنع السكر طوله حوالى متر يزن حوالي (20) كيلو جرام.

يذكر أن منطقة السيد سعيد بمركز كوم أمبو محافظة أسوان، شهدت نهاية شهر يوليو الماضى حادث انقلاب قطار 982 وخروج عرباته عن القضبان، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص دون حدوث وفيات، وبذلت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان بالتعاون مع مباحث السكة الحديد جهودا كبيرا لمعرفة أسباب الحادث والوصول للمتورطين فى الواقعة.