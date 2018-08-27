صور.. وزير الأوقاف: 37 مليون جنيه حصيلة صكوك الأضاحى حتى الأسبوع الماضى

كتب محمد محسوب وآية دعبس - تصوير محمد فوزى

أكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، على أن حصيلة بيع صكوك الأضاحى حتى بداية الأسبوع الماضى بلغت نحو 37 مليون جنيه، بما يعنى توفير 400 طن لحوم أضاحى حتى تاريخه.

وأضاف "جمعة"، عقب إطلاقه إشارة البدء لتوزيع لحوم الأضاحى، أن الوزارة تتمنى وصول حصيلة بيع صكوك الأضاحى إلى 700 و800 طن، مؤكدًا على أن مقابل صك الأضحية يحول كاملا إلى لحوم حيث تبلغ قيمة الصك 1500 جنيه تحول إلى حوالى 15.5 كيلو من اللحوم، ولا يدفع منها أى رسوم للموظفين أو الوزارات مقابل المشاركة فى النقل والتوزيع.











































































