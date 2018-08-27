صور.. رفع الإحداثيات وتسوية موقع مصنع فصل المعادن بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع طلعت عبدالقادر، مساعد محافظ كفر الشيخ ، ورئيس مركز ومدينة بلطيم ، ومهندسى ومشرفى المساحة العسكرية ، أعمال رفع مساحة موقع مصنع شركة استخراج المعادن من الرمال السوداء على مساحة 35 فدان بطول 500 متر وبعمق 300 متر تقريباً .

كما تابع مساعد المحافظ ، أعمال نقل الرمال لتسوية ورفع منسوب التربة بالموقع الشركة المصرية الصينية لإستخراج المعادن من الرمال السوداء ببر بحرى.

وأكد مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة بلطيم ، إن المحافظة بتوجيهات اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ، تسعى دائماً لتحقيق الأهداف التنموية المنشود بها لرفع كفاءة الخدمات المجتمعية، مشيراً إلبى أن المساحة العسكرية رفعت كافة الأبعاد والأركان والأطوال بالموقع ،مع وضع إحداثيات هندسية بتقنيات جغرافية على الطبيع ،وذلك لسهولة ومرونة الأعمال الإنشائية للشركة صاحبة الولاية .



وأضاف رئيس مركز ومدينة بلطيم،أن تخصيص أرض مصنع فصل المعادن من الرمال السوداء الثانى بالمنطقة الاستثمارية الجديدة على مساحة 35 فداناً بشمال غرب البرلس ، يهدف لإستخراج المعادن الاقتصادية والمواد المتعددة الأخرى من الرمال السوداء والموجوده بكثرة على الشريط الحدودى الساحلى للمحافظة، باستثمارات قدرها 24 مليون دولار ، والبدء والتشغيل خلال عام واحد،ويعد المصنع نفسه هو ثانى مصنع فصل المعادن من الرمال السوداء بالمنطقة .

وقال مساعد المحافظ ،ورئيس مركز ومدينة بلطيم، سيُقام المصنع الثانى بجوار محطة كهرباء البرلس، تزامنا مع انشاء مصنع فصل المعادن من الرمال السوداء بشمال شرق البرلس بملاحة منيسى قرية الشهابية على مساحة 80 فداناً ، استثمارات مشتركة بين محافظة كفرالشيخ وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وهيئة المواد النووية وبنك الاستثمار القومى ، والذى يوفر أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة خلاف فرص العمل غير المباشرة للشباب من الجنسين .

و أضاف أن المصنع يعد من المشروعات العملاقة التى ستدر خيراً لمصر كلها وليس المحافظة فقط ، خصوصاً أن الرمال تحتوى على 41 عنصراً تقوم عليها 41 صناعة منها صناعة هياكل الطائرات والمفاعلات وغيرهما.

وأكد عبدالقادر، أن الرمال السوداء تحتوى على تركيز من المعادن يقدر بنسبة 3.5% من العناصر المعدنية الثقيلة ، وأنها يمكن أن تحقق عائدا اقتصاديا يقدر بأكثر من 300 مليار جنيه ، خصوصاً أن الكميات تحتوى على عناصر مختلفة والتى تدخل فى صناعة المفاعلات النووية والدهانات والأصباغ والبلاستيك والمطاط ومستحضرات التجميل والسيراميك وهياكل الطائرات والمحركات والحديد بجانب صناعات أخرى ، يمكن إقامتها قرب مواقع استخلاص المعادن من الرمال السوداء.

و أوضح أن مصدر الرمال السوداء يعود إلى الجبال التى ينحدر منها نهر النيل بالدول الأفريقية حيث حمل النهر هذه العناصر لمنطقة المصب وترسبت على طول السواحل الشمالية ، متمنياً سرعة استخلاص المعادن من هذه الرمال والتى تعرضت للنهب على يد عصابات قامت بتهريب كميات هائلة منها .



























