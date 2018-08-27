video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 01:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. حملة لإزالة التعديات والجوابى والشباك المخالفة ببحيرة البرلس

الإثنين، 27 أغسطس 2018 12:16 م
صور.. حملة لإزالة التعديات والجوابى والشباك المخالفة ببحيرة البرلس جانب من الحملة
كفر الشيخ - محمد سليمان
إضافة تعليق
شن ضباط إدارة البحث شرطة البيئة والمسطحات المائية بمديرية أمن كفرالشيخ، حملة لضبط المخالفين وإزالة التعديات ببلطيم وسيدي سالم، تنفيذاً لتوجيهات اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء ناصر رشاد، نائب مدير الأمن_حكمدار المديرية، لحماية الثروة السمكية، ومكافحة الصيد الجائر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قوارب الصيد غير المرخصة، وإزالة التحاويط والجوابي والشباك المخالفة.
 
أسفرت جهود الحملة المشتركة التي قام بها قسم شرطة مسطحات بلطيم و سيدى سالم تحت قيادة العميد محمد غالب، مدير إدارة شرطة المسطحات المائية والبيئة، والنقيب ناصر الشناوي، رئيس مسطحات بلطيم، والنقيب علاء حجاج، رئيس مسطحات سيدى سالم، عن ضبط قضية غزل دورة مخالف بطول 10000متر تقريباً، وضبط 80 جوبية زريعة مخالفة، وضبط 4 ماكينات " كيبوتا " معدلة برفاص تستخدم في الصيد المخالف، كما تم ضبط أيضاً 400 متر غزل مخالف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
 
وشدد اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، على ملاحقة كافة المخالفات وجرائم صيد الزريعة والصيد الجائر للقضاء عليها تماما، مشيرا الى أنه تم تجهيز نقطة شرطة المسطحات المائية بالبرلس وسيدى سالم وتزويدها بكافة الامكانيات والأجهزة لضبط المخالفين وفرض سيطرة القانون والحفاظ على حقوق ومصدر معيشة العديد من الصيادين البسطاء.
 
يأتي هذا في ظل اهتمام الدولة باستعادة الأمن وفرض القانون والحفاظ على الثروة السمكية والاقتصاد القومي للدولة.
 
جانب من الضبطيات
جانب من الضبطيات

جانب من الضبطيات
مضبوطات

الضبطيات خلال الحملة
الضبطيات خلال الحملة

جانب من الضبطيات
زريعة
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ كفر الشيخ: مصر ستظل صامدة شامخة برجال القضاء

كفر الشيخ

حمله امنيه

بحيرة البرلس

محافظ كفرالشيخ

إجراءات

ثروة سمكية




لا تفوتك
طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة