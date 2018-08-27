صور.. حملة لإزالة التعديات والجوابى والشباك المخالفة ببحيرة البرلس

شن ضباط إدارة البحث شرطة البيئة والمسطحات المائية بمديرية أمن كفرالشيخ، حملة لضبط المخالفين وإزالة التعديات ببلطيم وسيدي سالم، تنفيذاً لتوجيهات اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء ناصر رشاد، نائب مدير الأمن_حكمدار المديرية، لحماية الثروة السمكية، ومكافحة الصيد الجائر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قوارب الصيد غير المرخصة، وإزالة التحاويط والجوابي والشباك المخالفة.

أسفرت جهود الحملة المشتركة التي قام بها قسم شرطة مسطحات بلطيم و سيدى سالم تحت قيادة العميد محمد غالب، مدير إدارة شرطة المسطحات المائية والبيئة، والنقيب ناصر الشناوي، رئيس مسطحات بلطيم، والنقيب علاء حجاج، رئيس مسطحات سيدى سالم، عن ضبط قضية غزل دورة مخالف بطول 10000متر تقريباً، وضبط 80 جوبية زريعة مخالفة، وضبط 4 ماكينات " كيبوتا " معدلة برفاص تستخدم في الصيد المخالف، كما تم ضبط أيضاً 400 متر غزل مخالف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، على ملاحقة كافة المخالفات وجرائم صيد الزريعة والصيد الجائر للقضاء عليها تماما، مشيرا الى أنه تم تجهيز نقطة شرطة المسطحات المائية بالبرلس وسيدى سالم وتزويدها بكافة الامكانيات والأجهزة لضبط المخالفين وفرض سيطرة القانون والحفاظ على حقوق ومصدر معيشة العديد من الصيادين البسطاء.

يأتي هذا في ظل اهتمام الدولة باستعادة الأمن وفرض القانون والحفاظ على الثروة السمكية والاقتصاد القومي للدولة.