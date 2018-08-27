صور.. الأوقاف تبدأ توزيع لحوم الأضاحى على الأسر الأولى بالرعاية بالقاهرة والجيزة

كتب محمد محسوب وآية دعبس - تصوير محمد فوزى

بدأت وزارة الأوقاف، اليوم الإثنين، توزيع لحوم الأضاحى على المواطنين من الأسر الأولى بالرعاية فى محافظتى القاهرة والجيزة.

وأطلق وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إشارة البدء لتوزيع لحوم الأضاحى بمحافظتى القاهرة والجيزة، بواقع 10 أطنان 6 منها بالقاهرة و4 بالجيزة.

وكانت نقطة البدء والانطلاق من مسجد الرحمة بجوار ديوان عام الوزارة.

وأكد الوزير أنه سيتم توزيع هذه اللحوم على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية فى ضوء الإسهام المجتمعي فى توفير الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل .











































































