video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 04:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. احتجاجات ضد ترشيح ترامب لـ"بريت كافانو" قاضيًا فى المحكمة العليا

الإثنين، 27 أغسطس 2018 02:30 ص
صور.. احتجاجات ضد ترشيح ترامب لـ"بريت كافانو" قاضيًا فى المحكمة العليا مظاهرات فى كاليفورنيا ضد ترشيح قاضى المحكمة العليا
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
إضافة تعليق

تجمع عشرات المتظاهرين فى شوارع كاليفورنيا؛ احتجاجًا فى مسيرة من أجل العدالة، على ترشيح الرئيس دونالد ترامب لـ"بريت كافانو" قاضيًا فى المحكمة العليا .

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، أن المتظاهرين رددوا عبارات رافضة لترشيح كافانو، قائلين إنه محسوب على التيار المحافظ، وسيؤثر سلبًا على حقوق النساء والعمال.

وأشارت القناة، إلى أنه شارك فى هذه الاحتجاجات عدد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطى ومجموعة من الناشطين.

يُذكر أن الرئيس الأمريكى قد أعلن فى وقت سابق ترشيح بريت كافانو لشغل مقعد فى المحكمة العليا الأمريكية، خلفًا للقاضى أنتونى كينيدي.

جانب من الاحتجاج
جانب من الاحتجاج

 

جانب من المظاهرة
جانب من المظاهرة

 

لافتات منددة بترشيح ترامب
لافتات منددة بترشيح ترامب

 

لافتة رافضة للقاضى بريت كافانو
لافتة رافضة للقاضى بريت كافانو

 

لافتة منددة بترشيح ترامب
لافتة منددة بترشيح ترامب

 

مسيرة فى كاليفورنيا
مسيرة فى كاليفورنيا

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلس الشيوخ الأمريكى يستمع يوم 4 سبتمبر لمرشح ترامب لعضوية المحكمة العليا

احتجاجات

ترشيح ترامب

بريت كافانو

قاضى

المحكمة العليا




لا تفوتك
طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة