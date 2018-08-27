صور.. احتجاجات ضد ترشيح ترامب لـ"بريت كافانو" قاضيًا فى المحكمة العليا

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

تجمع عشرات المتظاهرين فى شوارع كاليفورنيا؛ احتجاجًا فى مسيرة من أجل العدالة، على ترشيح الرئيس دونالد ترامب لـ"بريت كافانو" قاضيًا فى المحكمة العليا .

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، أن المتظاهرين رددوا عبارات رافضة لترشيح كافانو، قائلين إنه محسوب على التيار المحافظ، وسيؤثر سلبًا على حقوق النساء والعمال.

وأشارت القناة، إلى أنه شارك فى هذه الاحتجاجات عدد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطى ومجموعة من الناشطين.

يُذكر أن الرئيس الأمريكى قد أعلن فى وقت سابق ترشيح بريت كافانو لشغل مقعد فى المحكمة العليا الأمريكية، خلفًا للقاضى أنتونى كينيدي.



جانب من الاحتجاج



جانب من المظاهرة



لافتات منددة بترشيح ترامب



لافتة رافضة للقاضى بريت كافانو



لافتة منددة بترشيح ترامب