video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 02:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد.. وزير المالية: سرية حسابات البنوك مصانة وبيان الضرائب تم فهمه خطأ

الإثنين، 27 أغسطس 2018 01:04 ص
شاهد.. وزير المالية: سرية حسابات البنوك مصانة وبيان الضرائب تم فهمه خطأ الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب عمرو دويدار
إضافة تعليق

نفى الدكتور محمد معيط وزير المالية، وجود أية تغييرات أو تعديلات على قانون الضرائب الصادر منذ عام 2005 حتى الآن، موضحاً أن ما تردد عن كشف سرية حسابات العملاء أو الشركات المتعاملين مع البنوك غير صحيح وأن جميع البيانات مصانة بحكم القانون والدستور.

وتابع الدكتور محمد معيط فى مداخلة هاتفية مع الاعلامية إيمان الحصرى ببرنامج مساء DMC عبر فضائية DMC :" القوانين السارية الآن ومنها قانون الضريبة على الدخل تتيح من خلال آليات محددة قانونياً التعامل مع حالات التهرب الضريبى".

 

وأضاف أن بيان رئيس مصلحة الضرائب حول سرية الحسابات تم فهمه بشكل خاطئ، قائلا: "فى حال تعديل القوانين المتعلقة بسرية حسابات العملاء بالبنوك سيتم التنسيق مع البنك المركزى والإعلان عنها.. لكن لم يحدث شئ من هذا القبيل مطلقاً".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"البنك المركزى" لمصلحة الضرائب: سرية حسابات العملاء "خط أحمر".. طارق عامر يرفض مقترح تمكين وزير المالية من الاطلاع على بيانات الشركات والأفراد لمواجهة "التهرب الضريبى".. ويؤكد: على الجميع الالتزام باختصاصاته

17.2 مليار جنيه أذون خزانة تطرحها وزارة المالية اليوم

تعرف على خطوات وزارة المالية لتقديم الإقرارات الضريبية إليكترونياً

أخبار مصر

قانون الضرائب

وزير المالية

البنك المركزى

تصريحات صحفية




لا تفوتك
طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة