زحام مرورى بطريق إسكندرية الزارعى إثر تصادم 4 سيارات نقل وملاكى

كتب عبد الرحمن سيد

ظهرت كثافات مرورية بطريق إسكندرية الزراعى بمنطقة الكيلو 91 بدائرة كفر الدوار، بسبب حادث تصادم سيارتين نقل وسيارة رحلات وملاكى، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق للمتجه من الإسكندرية إلى القاهرة وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، ونتج عنه إصابة شخصين وتم نقلهما إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الزراعى بوقوع حادث مرورى وعلى الفور أمر اللواء عصام شادى مدير المرور، بانتقال رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.