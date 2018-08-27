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الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:55 ص
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رئيس وزراء استراليا الجديد يتفقد مناطق ضربها الجفاف غرب البلاد

الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:24 ص
رئيس وزراء استراليا الجديد يتفقد مناطق ضربها الجفاف غرب البلاد رئيس الوزراء الإسترالى الجديد سكوت موريسون
كانبرا (أ ش أ)
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تفقد رئيس الوزراء الإسترالى الجديد سكوت موريسون اليوم الاثنين، المناطق التى ضربها الجفاف بولاية كوينزلاند بغرب البلاد.

وذكرت شبكة "أيه بى سي" الأمريكية أن موريسون يعتزم الإعلان عن حزمة حوافز جديدة لمساعدة المزارعين الذين تأثروا من موجة الجفاف التى تضرب المنطقة منذ 6 سنوات.

ويواجه المزارعون شحا كبيرا فى المياه بسبب قلة الأمطار وموجة الحر والجفاف التى ضربت استراليا، وسجلت الأمطار فى الخريف الأخير 57 ملليمترا من المياه تحت معدلها، وهو ما يعد الخريف الأكثر جفافا منذ عام 1902 .

يذكر أن موريسون فاز فى انتخابات رئاسة الحزب الليبرالى الأسترالى يوم الجمعة الماضى بـ 45 صوتا مقابل 40 صوتا، بعد الإطاحة برئيس الوزراء السابق مالكولم تورنبول، حيث كان موريسون يشغل حقيبة الخزانة فى حكومته.

 


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الجفاف يضرب استراليا




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