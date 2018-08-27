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حفل تخرج الدفعة 18 من "أسنان عين شمس" سبتمبر المقبل بحضور وزير التعليم العالى

الإثنين، 27 أغسطس 2018 03:13 م
حفل تخرج الدفعة 18 من "أسنان عين شمس" سبتمبر المقبل بحضور وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمود راغب
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تنظم كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، حفلًا لتخرج الدفعة الثامنة عشر، تحت رعاية و بحضور وزير التعليم العالى و البحث العلمي د.خالد عبد الغفار ، ود. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، وبحضور كلًا من أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، ونواب رئيس الجامعة و أمين عام الجامعة، الدكتور ياسر الجندى نقيب أطباء أسنان مصر، ونخبة من اساتذة طب الأسنان على مستوى الجامعات المصرية، وذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم الخميس الموافق 6 سبتمبر القادم، صرح بذلك أ.د.محمد ضياء زين العابدين عميد الكلية .

و أكد أ.د محمد ضياء عميد الكلية، أن خريجي طب أسنان عين شمس على مر السنوات استطاعوا أن يثبتوا مدى كفائتهم على مستوى القطر المصرى لاسيما الوطن العربى، واستكمالًا للدور الرائد المنوط به طبيب الأسنان لخدمة المجتمع؛ حرصت الكلية على توفير و تطوير كافة إمكانياتها لتواكب أحدث الطرق العلمية على مستوى العالم من معامل و أدوات تدريب بهدف إعداد خريجين متميزين.


كما أوضح كريم البطوطي وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب، أن التخرج يعد بمثابة نقطة إنطلاق جديدة للطلاب في حياتهم العملية، لافتًا إلى أن الخريجين بعد أن تم صقلهم بكافة الخبرات اللازمة للحياة العملية داخل جدران الكلية على أيدي كوكبة من أساتذة طب الأسنان؛ يجب عليهم مواصلة دراستهم من خلال الدراسات العليا لتنمية مهاراتهم ، و أوصى الخريجين بضرورة العمل على تطوير مهاراتهم بعد التخرج و الإشتراك فى المؤتمرات العالمية لرفع قدراتهم العملية و مواصلة رفع أسم و مكانة طب أسنان عين شمس فى سوق العمل .

 

 


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جامعة عين شمس

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