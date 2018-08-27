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الإثنين، 27 أغسطس 2018 03:02 م
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حبس عاطل سرق شقة موظف بدار السلام

الإثنين، 27 أغسطس 2018 02:27 م
حبس عاطل سرق شقة موظف بدار السلام محكمة -أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بسرقة أجهزة إلكترونية من منزل موظف بدائرة القسم.
 
كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة دار السلام من "تامر .م"، 36 سنة موظف، بأنه حال عودته من عمله اكتشف سرقة "جهاز كمبيوتر "لاب توب"، ١جهاز "تاب"، كاميرا ديجيتال، وهاتف محمول من داخل مسكنه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.
 
وبالانتقال والفحص تبين وجود كسر بنافذة دورة المياه المطل على منور العقار عليه أثار دماء.
 
وبإجراء التحريات أمكن التوصل أن وراء ارتكاب الواقعة "خ.و"، 25 سنة عاطل، وسبق اتهامه فى 3 قضايا آخرها القضية رقم 1680 لسنة 2016م دار السلام "مخدرات"، وبإعداد ألأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه وتبين أنه مصاب بجرح قطعي باليد اليمنى.
 
وبمواجهته بالتحريات أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر نافذة دورة المياة"، وأن إصابته ناتجة عن كسر النافذة، وأضاف بأنه نظراً لسابقة إقامته بالشقة التي تعلو شقة المجنى عليه منذ 8 أشهر وعلمه بتحركات المجني عليه وأسرته فقام بمراقبتهم حتى تأكد من خلو الشقة، وتمكن من الاستيلاء على المسروقات.
 
كما تم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وأصدرت قرارها السابق.
 
 

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