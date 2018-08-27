جولة لمحافظ الجيزة بشوارع منطقة الثلاث طوابق لمتابعة النظافة ورفع المخلفات

كتب سيد الخلفاوى

قام اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة بجولة مفاجئة بمفرده لتفقد أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع وإزالة المخلفات بالعديد من المناطق شملت شوارع زغلول حتى مطلع الدائرى وكفر الجبل والمنصورية والمنشية وكعابيش والشهيد أحمد حمدى بحى الهرم وشارع الملك فيصل.

وقال المحافظ فى تصريحات له، أن الجولة تأتى فى إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجهود الهيئة العامة للنظافة والتجميل والأحياء فى أعمال رفع التراكمات والمخلفات والاطمئنان على انتظام سير الأعمال.

وأكد المحافظ، أنه تم توجيه الهيئة العامة للنظافة والتجميل وحى الهرم بتكثيف اعمال رفع كفاءة طريق المنصورية ورفع اى مخلفات منها ودعمه بصناديق قمامة إضافية.

وكلف المحافظ رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل وحى الهرم باستمرار خطة رفع كافة التراكمات والمخلفات والسيارات المتهالكة من نهر الطريق وتكثيف الحملات على مدار اليوم والقضاء على أى بؤر للقمامة.