جامعة الأزهر تفتح باب التحويل بين الكليات اليوم وحتى بداية أكتوبر

كتب لؤى على

بدأت جامعة الأزهر صباح اليوم، فى استقبال الطلاب والطالبات الراغبين في التحويل بين كليات الجامعة المختلفة بالقاهرة والأقاليم للعام الجامعى 2018/ 2019 المنتظمين والمنتسبين بفرق النقل فوق الأولى أو الإعدادية ولا يجوز تحويل طلاب الفرق النهائية وقبل النهائية بين الكليات المناظرة.

وأكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، أن التحويل بدأ اليوم ويستمر حتى اليوم الأول من شهر أكتوبر القادم ويشترط أن تتم جميع حالات التحويل أو نقل القيد بموافقة عميدي الكلية حيث لا يتم الالتفات لأية طلبات مخالفة للوائح أو بعد انتهاء فترة التحويل والمعتد به فى ذلك هو تاريخ سداد مصروفات التحويل، مشيرا إلى أنه تم مد هذه الفترة تيسيرا على الطلاب ومنحهم فرصة أكبر فى حالة رغبتهم فى التحويل.

ويمكن للطلاب والطالبات من فرق النقل فوق الإعدادية أو الأولى أو الثانية المنتظمين والمنتسبين التحويل بين الكليات المتناظرة بشرط أن يكون الطالب أو الطالبة ناجحا بتقدير مقبول على الأقل ولا يسمح بالتحويل للطلاب المنقولين بمواد بأي حال من الأحوال.

وفيما يتعلق بكليات الطب وطب الأسنان والهندسة والصيدلة والهندسة الزراعية والعلوم، فيجوز التحويل بموافقة العمداء المختصين واعتماد رئيس الجامعة بشرط الحصول على تقدير ممتاز وذلك في غير الفرق النهاية وقبل النهائية.