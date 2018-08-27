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ثلاثة أسباب تدفعك لزيارة رأس سدر.. أبرزها الرياضات المائية

الإثنين، 27 أغسطس 2018 03:00 ص
ثلاثة أسباب تدفعك لزيارة رأس سدر.. أبرزها الرياضات المائية الرياضات المائية فى رأس سدر
كتبت آمال رسلان
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على خليج السويس بساحل البحر الأحمر تقع "رأس سدر" تلك البقعة الرائعة الجمال تتبع محافظة جنوب سيناء، وتعود عراقتها إلى عهد المصريين القدماء والنبى موسى والمسيح والإغريق والرومان، وبرزت كموقع سياحى مميز لما تتميز به من سواحل رملية قليلة الأعشاب والأملاح البحرية، والمياه الهادئة.

 

ثلاثة أسباب تدفعك لزيارة هذا المقصد السياحى المميز على البحر الأحمر، عددتها هيئة تنشيط السياحة، وهى الحفلات الراقصة ليلا على الشاطئ وجلسات المساج والتدليك، والرياضات المائية مثل التجديف وركوب الأمواج الشراعية.

 

وقالت الهيئة: "إن لفعاليات المسائية فى رأس سدر أمر مختلف، وقالت فى تغريدتها "لدينا حفلات شاطئية! يمكنك الاستمتاع بها على الشاطئ مع الموسيقى والرقص. من منا لا يحب بعضًا من ذلك؟".

 

كذلك يمكنك فى رأس سدر "الاستمتاع والاسترخاء من الاستماع إلى أمواج البحر والشعور بالنسيم، حيث جلسة تدليك على الشاطئ"، وقالت: "إذا كنت مستعد لتجربة كاملة من الأدرينالين، فلا تفوت فرصة تجربة ركوب الأمواج الشراعى فى رأس سدر، سترشدك الرياح، وفى لحظة وجيزة، قد تشعر وكأنك نمت لك أجنحة"، "أما تعريف الوقت الثمين فى رأس سدر فهو وقت التجديف".

 

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تنشيط السياحة

راس سدر

الرياضات المائية

البحر الاحمر




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