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تعرف على الممشى السياحى الترفيهى بالعلمين الجديدة × 14 معلومة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 02:51 م
تعرف على الممشى السياحى الترفيهى بالعلمين الجديدة × 14 معلومة مدينة العلمين الجديدة
كتب أحمد حسن
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استمرارا للخدمات التى يقدمها اليوم السابع لقرائه، نقدم لكم 14 معلومة عن الممشى السياحى الترفيهى الذى تنفذه وزارة الإسكان فى مدينة العلمين الجديدة وهى كالتالى :

1-  انتهت شركات المقاولات من المرحلة الأولى من الممشى السياحى بطول 7 كيلو متر.

2-  يتضمن الممشى الترفيهى بمدينة العلمين الجديدة مطاعم وكافتيريات ومولات تجارية.

3-  لأول مرة يتم إنشاء ممشى سياحى عام لكافة المواطنين بمنطقة الساحل الشمالى الغربى.

4-  نصيب شركة المقاولون العرب من الممشى السياحى 1 كيلو متر.

5-   يتضمن الممشى الترفيهى حارات للدراجات.

6-  لأول مرة يتم إنشاء دورات للمياه وغرف خلع ملابس على شاطىء عام بمنطقة الساحل الشمالى.

7-  يتضمن الممشى السياحى بحيرة صناعية وتعد فى نفس الوقت خزان للمياه الصالحة للزراعة.

8-  يقع الممشى السياحى بجوار الحديقة المركزية للمدينة والتى ستعد منطقة ترفيهية لكافة زوار وسكان المدينة.

9-   وزارة الإسكان أعلنت بدء تشغيل مبنى مطعم التبة بإدارة عالمية لبنانية، وبمواصفات قياسية.

10- يتضمن الشاطىء السياحى والممشى الترفيهى 4 كافتيريات وعدد 2 مطعم على أعلى مستوى.

11- بلغت نسبة تنفيذ الهيكل الخرسانى بالمنطقة الترفيهية 80 %.

12- تحتوى المنطقة الترفيهية بمدينة العلمين الجديدة على 40 مبنى بأنشطة تجارية وخدمية مختلفة وهايبر ماركت.

13- تتسع المنطقة الترفيهية لاستيعاب 3 آلاف سيارة.

14- من المقرر الانتهاء من أعمال التشطيبات فى المنطقة الترفيهية خلال  شهر فبراير المقبل.

 

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