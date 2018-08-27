تعرف على الممشى السياحى الترفيهى بالعلمين الجديدة × 14 معلومة

كتب أحمد حسن

استمرارا للخدمات التى يقدمها اليوم السابع لقرائه، نقدم لكم 14 معلومة عن الممشى السياحى الترفيهى الذى تنفذه وزارة الإسكان فى مدينة العلمين الجديدة وهى كالتالى :

1- انتهت شركات المقاولات من المرحلة الأولى من الممشى السياحى بطول 7 كيلو متر.

2- يتضمن الممشى الترفيهى بمدينة العلمين الجديدة مطاعم وكافتيريات ومولات تجارية.

3- لأول مرة يتم إنشاء ممشى سياحى عام لكافة المواطنين بمنطقة الساحل الشمالى الغربى.

4- نصيب شركة المقاولون العرب من الممشى السياحى 1 كيلو متر.

5- يتضمن الممشى الترفيهى حارات للدراجات.

6- لأول مرة يتم إنشاء دورات للمياه وغرف خلع ملابس على شاطىء عام بمنطقة الساحل الشمالى.

7- يتضمن الممشى السياحى بحيرة صناعية وتعد فى نفس الوقت خزان للمياه الصالحة للزراعة.

8- يقع الممشى السياحى بجوار الحديقة المركزية للمدينة والتى ستعد منطقة ترفيهية لكافة زوار وسكان المدينة.

9- وزارة الإسكان أعلنت بدء تشغيل مبنى مطعم التبة بإدارة عالمية لبنانية، وبمواصفات قياسية.

10- يتضمن الشاطىء السياحى والممشى الترفيهى 4 كافتيريات وعدد 2 مطعم على أعلى مستوى.

11- بلغت نسبة تنفيذ الهيكل الخرسانى بالمنطقة الترفيهية 80 %.

12- تحتوى المنطقة الترفيهية بمدينة العلمين الجديدة على 40 مبنى بأنشطة تجارية وخدمية مختلفة وهايبر ماركت.

13- تتسع المنطقة الترفيهية لاستيعاب 3 آلاف سيارة.

14- من المقرر الانتهاء من أعمال التشطيبات فى المنطقة الترفيهية خلال شهر فبراير المقبل.

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