تطمينات "المركزى الأمريكى" تقود الأسهم الأوروبية للاتفاع فى تعاملات الصباح

لندن (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بعدما ألقى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزى الأمريكى) جيروم باول كلمة داعمة للسوق، وفى ظل مؤشرات على إحراز تقدم فى اتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك بخصوص اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).

وكان سهم شركة تسلا الأمريكية لصناعة الأجهزة الكهربائية، والمدرجة فى ألمانيا، من بين أكبر الخاسرين حيث هبط أكثر من 3% في التعاملات المبكرة في بورصة تريدجيت، بعدما تخلى الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك عن مساعيه لإلغاء إدراج الشركة في البورصة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2% فيما صعد المؤشر داكس الألماني 0.4 %، عقب تداولات آسيوية أقوى بعدما أبقى باول على توقعات مجلس الاحتياطي بالرفع "التدريجي" لأسعار الفائدة.

وكان مؤشر قطاع السيارات هو الأفضل أداء، إذ صعد 0.7 % بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إن اتفاقا تجاريا مع المكسيك بات وشيكا.

وارتفعت أسهم بي.إم.دبليو وفولكسفاجن ودايملر بنسب تراوحت بين 1 و1.4 %. وتعتمد شركات صناعة السيارات الألمانية على التجارة السلسة بين المكسيك والولايات المتحدة لبيع سيارات مصنعة في مصانع مكسيكية إلى السوق الأمريكية.

وقفز سهم مترو 17 % بعدما أعلنت سيكونومي أنها قد تنضم لشركة هانييل ذات الملكية العائلية في بيع حصة بشركة التجزئة الألمانية إلى مجموعة مستثمرين بقيادة الملياردير التشيكي دانيال كريتنسكي.