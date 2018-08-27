تسليم ٧٣ معدة وفتح ٢٩ موقع تجمع لمواجهة حرق الأرز بكفر الشيخ

كفر الشيخ_محمد سليمان

أعلنت الإدارة المركزية بجهاز شئون البيئة لإقليم وسط الدلتا بطنطا خلال بيان لها تنفيذ تكليفات الدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذى بجهاز شئون البيئة بمضاعفة وتكثيف الجهود خلال بدء فترة زروة الحصاد لمحصول الأرز برفع الوعى البيئى بتنفيذ العديد من أنشطة التوعية بمركزى الرياض وسيدى سالم من حملات توعية ميدانية وندوات توعية بالتعاون مع الزراعة والمجلس القومى للمرأة بمحافظة كفر الشيخ للتوعية بالقيمة المضافة للمخلفات الزراعية وكيفية استثمار الدعم المقدم من وزارة البيئة للشباب وكيفية تحويله إلى مشروع اقتصادى يحافظ على البيئة وعلى مستوى الدعم المقدم من خلال توفير المعدات لجمع قش الأرز يواصل فرع طنطا تسليم المعدات بقيمة الإيجار الرمزية للشباب .

وأضاف البيان وصل عدد المعدات المؤجرة بمحافظة كفر الشيخ إلى ٧٣ معدة من مكابس وجرارات ومفارم كما تم فتح عدد ٢٩ موقعا للشباب مطابق للاشتراطات يتم حصول الدعم فى نهاية موسم الحصاد على ٥٠ جنيها مقابل كل طن يتم جمعه، وتتواصل المجهودات يوميا خلال فترة السحابة كما تهيب وزارة البيئة بالسادة المواطنين عدم التهاون عن الإبلاغ عن أى مخالفات لحرق قش الأرز.