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الإثنين، 27 أغسطس 2018 12:48 ص
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ترامب يستقبل رئيس كينيا غدا فى البيت الأبيض لبحث تعزيز التجارة والأمن

الإثنين، 27 أغسطس 2018 12:00 ص
ترامب يستقبل رئيس كينيا غدا فى البيت الأبيض لبحث تعزيز التجارة والأمن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن (أ ش أ)
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يستقبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ـ غدا الإثنين، فى البيت الأبيض  الرئيس الكينى أوهورو كينياتا لبحث القضايا المتعلقة بتعزيز التجارة بين البلدين فضلا عن الأمن الإقليمى.

وذكرت شبكة (ايه بى سى نيوز) الإخبارية الأمريكية أن الرئيس الكينى سوف يلتقى أيضا خلال هذه الزيارة مع عدد من رجال الأعمال الأمريكيين لبحث سبل تعزيز الاستثمارات فى كينيا التى تعتبر ثالث دولة تحصل على مساعدات أمنية أمريكية من بين الدول الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.

ويعتبر الرئيس الكينى ثانى زعيم أفريقى يلتقى ترامب منذ إعتلاء سدة الحكم ، وذلك بعد لقاء الرئيس الأمريكى فى وقت سابق من العام الجارى مع الرئيس النيجيرى محمد بخاري.

 

 


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