ترامب يرضخ للضغوط ويأمر بتنكيس العلم الأمريكى احتراما لماكين

(أ ف ب)

أصدرالرئيس الأميركى دونالد ترامب، اليوم الإثنين، بيانا رسميا أكّد فيه احترامه لبطل الحرب السابق، حيث أمر بتنكيس العلم طيلة هذا الأسبوع تكريماً لذكراه، متراجعا عن رأيه بعد الانتقادات الشديدة التى وُجّهت اليه واتهامه من قبل كثيرين بعدم احترام ذكرى السناتور الراحل جون ماكين الذى توفى السبت الماضى.

وقال ترامب في البيان، على الرغم من اختلافاتنا فى السياسة، الا أنه يحترم خدمة السناتور جون ماكين للبلاد، وقد وقّعت، تكريما له، مرسوما لتنكيس علم الولايات المتحدة إلى حين يوارى الثرى.