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الإثنين، 27 أغسطس 2018 03:56 م
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تراجع مؤشرات البورصة بختام التعاملات.. و764 مليون جنيه قيمة التداول

الإثنين، 27 أغسطس 2018 03:01 م
تراجع مؤشرات البورصة بختام التعاملات.. و764 مليون جنيه قيمة التداول البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى طفيف لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 822 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 855.625 مليار جنيه.
 
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 286 مليون ورقة مالية بقيمة 764 مليون جنيه عبر تنفيذ 22.5 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 67.34% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 24.87%، والعرب على 7.79% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.75% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.24%.
 
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 11.8 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 39.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 11.9 مليون جنيه، 44 مليون جنيه، على التوالى.
 
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 15236 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2528 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 15030 نقطة.
 
 
وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.10% عند مستوى 738 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1896 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 465 نقطة.
 
 
وارتفعت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 63 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.
 

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