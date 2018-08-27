تحرير 1611 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1611 مخالفة مرورية متنوعة و شملت496 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و73 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و85 مخالفة انتظار خاطئ وحجز16 سيارة و145 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو44 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 40 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 46 رخصة لمخالفة البيئة و 110 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 35 رخصة لمخالفة خط السير و36 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و36 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 24 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 91 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 19مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و30 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و47 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 12سيارة متروكة و63 مخالفة إزالة فاميه وتحرير45 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و41 مخالفة مواقف عشوائية و36 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير41 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.