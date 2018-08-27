video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 1611 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإثنين، 27 أغسطس 2018 10:56 م
تحرير 1611 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية مخالفات مرورية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

 شنت  مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية  ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

 

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة  المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1611 مخالفة مرورية متنوعة و شملت496 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و73 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و85 مخالفة انتظار خاطئ وحجز16 سيارة و145 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو44  مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة  وسحب 40 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 46  رخصة لمخالفة البيئة و 110 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وسحب 35 رخصة لمخالفة خط السير و36 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و36 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 24 رخصة للسير يسار الطريق.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 91 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 19مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق  و30 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و47 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على  12سيارة متروكة و63 مخالفة إزالة فاميه وتحرير45 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و41 مخالفة مواقف عشوائية و36 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير41 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط 5 متهمين بحوزتهم بانجو وهيروين بقصد الإتجار فى الإسماعيلية

امن الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

حملة مرورية

مرور الاسماعيلية

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
الداخلية تعلن مقتل 5 عناصر إرهابية فى اشتباكات استهدفت أوكارهم بطريق سوهاج

الداخلية تعلن مقتل 5 عناصر إرهابية فى اشتباكات استهدفت أوكارهم بطريق سوهاج

السيسي: ناقشت مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية

السيسي: ناقشت مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية

حرب الفضاء بين واشنطن وموسكو.. ترامب يأمر بتشكيل "قوة فضائية".. وروسيا ترد بتطوير طائرات وأسلحة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.. مخاوف من تحويل الأقمار لأسلحة فتاكة .. وتاريخ المواجهة بدأ منذ عهد ريجان

حرب الفضاء بين واشنطن وموسكو.. ترامب يأمر بتشكيل "قوة فضائية".. وروسيا ترد بتطوير طائرات وأسلحة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.. مخاوف من تحويل الأقمار لأسلحة فتاكة .. وتاريخ المواجهة بدأ منذ عهد ريجان

ورطة الإخوان بعد فشل مخطط 31أغسطس "الحلقة الثالثة".. اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة للتمهيد للفوضى.. يحيى القزاز ورائد سلامة قاما بإعادة إحياء حركة 6 إبريل

ورطة الإخوان بعد فشل مخطط 31أغسطس "الحلقة الثالثة".. اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة للتمهيد للفوضى.. يحيى القزاز ورائد سلامة قاما بإعادة إحياء حركة 6 إبريل

رسميا.. الأهلى والعين فى السوبر الإماراتى.. فيديو

رسميا.. الأهلى والعين فى السوبر الإماراتى.. فيديو

اتحاد الكرة ينفى صدور أى خطابات بخصوص محمد صلاح

اتحاد الكرة ينفى صدور أى خطابات بخصوص محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة