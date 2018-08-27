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تجديد حبس رئيس حى الهرم والمتهمين فى قضية الرشوة 15 يومًا

الإثنين، 27 أغسطس 2018 01:22 م
تجديد حبس رئيس حى الهرم والمتهمين فى قضية الرشوة 15 يومًا اللواء إبراهيم عبد العاطى رئيس حى الهرم المتهم
كتب أحمد الجعفرى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة للمرة الثانية حبس اللواء إبراهيم عبد العاطى، رئيس حى الهرم، فى اتهامه بقضية الرشوة واستغلال النفوذ والإخلال بواجبات وظيفته، والرشاة الـ3 المتهمين بعرض رشوة مالية 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة بالجيزة.
 
وكانت تحقيقات نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة كشفت تفاصيل اتهام رئيس حى الهرم اللواء إبراهيم عبد العاطى بتقاضى رشوة مالية، مقابل التغاضى عن تحرير مخالفات بناء، وتبين من خلال التحقيقات، أن أحد الرشاة الصادر ضدهم قرار بالحبس هو مالك مجمع مدارس تحت الإنشاء.
 
وتابعت التحقيقات، أن نتائج الحصر الأولية كشفت تقاضى المتهم مبلغ رشوة مقداره 700 ألف جنيه مقابل التغاضى عن مخالفات البناء التى تقع ضمن دائرة الحى واختصاصه، فضلًا عن الهدايا العينية الأخرى والشقق السكنية.
 
وواجهت النيابة العامة المتهم بنتنائج التحقيقات وتحريات الرقابة الإدارية وهى ما أنكرها فى بداية الأمر، وحينما تمت مواجهته بالتسجيلات الصوتية، واعترافات الرشاة فصمت ولم يستطيع التبرير.
 
وأضافت التحقيقات، أن الرشاوى التى اتفق المتهم على تقاضيها، عبارة عن ثلاث شقق سكنية بمناطق مختلفة بداخل وخارج القاهرة، وشيكات بنكية بمبالغ مالية مختلفة جارى حصرها، وما زالت التحقيقات جارية.
 
وتابعت، أن رئيس حى الهرم، تفاوض حول استغلال نفوذه وسلطته بحكم منصبه، فى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال بعد العقارات المخالفة بدائرة حى الهرم والتابعة لإحدى شركات المقاولات، مقابل حصوله على مبلغ مالى، وأنه تم تسجيل تلك المفاوضات التى تمت بين المتهم والراشى، بمعرفة الأجهزة الرقابية وبناء على قرار صادر من النيابة العامة.
 

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