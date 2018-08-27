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تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين بـ"أحداث مدينة نصر " لـ 24 سبتمبر

الإثنين، 27 أغسطس 2018 01:08 م
تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين بـ"أحداث مدينة نصر " لـ 24 سبتمبر المستشار حسين قنديل - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهر، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة محاكم 8 متهمين  بـ"أحداث مدينة نصر"، لجلسة 24 سبتمبر لتقديم النيابة العامة ما يفيد حصول متهمين فى القضية على عفو رئاسى.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربينى وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وحسام عبد الرسول.

 

وكانت محكمة النقض قد قررت أعادة محاكمة 30 متهم بعد قبول الطعن المقدم منهم  معلى الحكم الصاد ضدهم فى أحدث العنف التى الواقعة فى 28 ديسمبر  2013، فى اتهامهم بالاشتراك مع آخرين  فى تجمهر موْلف من أكثر 5 أشخاص من شانه ان يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وفيم تم استبعاد 22 متهما من إعادة المحاكمة لحصولهم على عفو رئاسى على فترات سابقة.


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