برلمانى عراقى: من المتوقع إعلان الكتلة الكبرى بالبرلمان الجديد خلال 48 ساعة

أكد عضو المكتب السياسى لتيار الحكمة بالعراق محمد المياحى اليوم الاثنين، أنه من المتوقع إعلان الكتلة الكبرى فى البرلمان الجديد خلال الـ 48 ساعة المقبلة .
وقال المياحى - فى تصريحات خاصة لراديو (سوا) الأمريكى - إن "ثمة حراك مباشر فى مسار التفاوض مع الأحزاب الكردية"، مشيرا إلى أن الكتلة الكبرى ستضم ائتلافات "سائرون" و"النصر" و"الحكمة" و"الوطنية" .
وفى السياق ذاته، توقع القيادى فى الحزب الديمقراطى الكردستانى عادل بروارى إعلان تشكيل الحكومة الجديدة أخر الشهر الحالى، مؤكدا وجود مفاوضات اسبوعية للتشاور حول الحكومة العراقية المقبلة .
وتشهد الساحة السياسية فى العراق حراكا واسعا بين القوى الفائزة بالانتخابات التى جرت فى 2018 لتشكيل الكتلة الأكبر، تمهيدا لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة