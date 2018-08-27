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برلمانى عراقى: من المتوقع إعلان الكتلة الكبرى بالبرلمان الجديد خلال 48 ساعة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 09:18 ص
برلمانى عراقى: من المتوقع إعلان الكتلة الكبرى بالبرلمان الجديد خلال 48 ساعة رئيس وزراء العراق حيدر العبادى
بغداد(أ ش أ)
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أكد عضو المكتب السياسى لتيار الحكمة بالعراق محمد المياحى اليوم الاثنين، أنه من المتوقع إعلان الكتلة الكبرى فى البرلمان الجديد خلال الـ 48 ساعة المقبلة .

وقال المياحى - فى تصريحات خاصة لراديو (سوا) الأمريكى - إن "ثمة حراك مباشر فى مسار التفاوض مع الأحزاب الكردية"، مشيرا إلى أن الكتلة الكبرى ستضم ائتلافات "سائرون" و"النصر" و"الحكمة" و"الوطنية" .

وفى السياق ذاته، توقع القيادى فى الحزب الديمقراطى الكردستانى عادل بروارى إعلان تشكيل الحكومة الجديدة أخر الشهر الحالى، مؤكدا وجود مفاوضات اسبوعية للتشاور حول الحكومة العراقية المقبلة .

وتشهد الساحة السياسية فى العراق حراكا واسعا بين القوى الفائزة بالانتخابات التى جرت فى 2018 لتشكيل الكتلة الأكبر، تمهيدا لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.

 


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