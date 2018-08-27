انطلاق فعاليات مؤتمر "جراحى مصر" بكلية الطب جامعة أسيوط غدا

أسيوط ـ محمود عجمي

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، انطلاق غدا الثلاثاء، فعاليات مؤتمر "جراحي مصر" بقاعة الدكتور محمد رأفت الكبرى للمؤتمرات بالمبنى الإدارى، والذي ينظمه قسم الجراحة العامة بكلية الطب بجامعة أسيوط مع نظرائه من أقسام الجراحة العامة بجامعات الصعيد ، وذلك بحضور الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة، والدكتور سامي الشريف مدير هيئة التامين الصحي ولفيف من أساتذة والمتخصصين فى مجال الجراحة العامة من الجامعات العربية والأجنبية.

وكشف الدكتور هشام رياض رئيس قسم الجراحة العامة بكلية الطب بجامعة أسيوط أن الفعاليات الأولى من المؤتمر تتضمن عدد من ورش العمل حول الجديد فى جراحة المناظير وجراحة السمنة، وذلك بمشاركة أساتذة متخصصين فى مجال الجراحة من جامعات الصعيد والقاهرة وعين شمس والمنصورة والسعودية وايطاليا،على ان تمتد الفعاليات الاولى للمؤتمر يوم بمقر جامعة أسيوط ثم يتم استكمال وقائع المؤتمر لمدة 3 ايام بمدينة الغردقة.

وأشار رئيس قسم الجراحة العامة بكلية الطب بجامعة أسيوط، إلى أن مؤتمر جراحي مصر يعد المؤتمر الأولى من نوعه على مستوى الجامعات المصرية الذى يشارك فيه جميع الأساتذة والمتخصصين فى الجراحات العامة من جميع اقسام الجراحة بكليات الطب من جامعات المنيا ،اسيوط ،سوهاج ،قنا ،اسوان وعدد من الدول العربية والأجنبية .