video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 01:41 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تنتدب الخبراء لرفع الآدلة الجنائية من موقع سرقة فيلا بمدينة 6 أكتوبر

الإثنين، 27 أغسطس 2018 01:03 م
النيابة تنتدب الخبراء لرفع الآدلة الجنائية من موقع سرقة فيلا بمدينة 6 أكتوبر مشغولات ذهبية - أرشيفية
كتب ـ أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بانتداب فريق من المعمل الجنائى لرفع الآدلة الجنائية من موقع سرقة مجهولين لمشغولات ذهبية ومتعلقات من داخل فيلا بمدينة 6 أكتوبر، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

 

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين استولوا على مشغولات ذهبية تبلغ قيمتها نحو مليون جنيه، بالإضافة إلى فيزا كارد ومبلغ مالي ومتعلقات ثمينة أخرى وفروا هاربين.

 

وتكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية المتهمين بسرقة مجوهرات من فيلا بمدينة 6 أكتوبر، تبلغ قيمتها مليون جنيه، بالإضافة إلى مبلغ مالي ومتعلقات أخري، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجهولون يسرقون مجوهرات بمليون جنيه من فيلا بمدينة 6 أكتوبر

بائع الطيور سقط فى محل الذهب.. الجانى قتل ربة منزل لسرقة مجوهراتها

صور.. سرقة مجوهرات العائلة المالكة فى السويد من كاتدرائية سترانجناس

مشغولات ذهبية

مجوهرات

ادله جنائية

فيلا

فيزا كارد

مدينة 6 أكتوبر

اخبار الحوادث

حوادث




لا تفوتك
طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة