النيابة تنتدب الخبراء لرفع الآدلة الجنائية من موقع سرقة فيلا بمدينة 6 أكتوبر

كتب ـ أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بانتداب فريق من المعمل الجنائى لرفع الآدلة الجنائية من موقع سرقة مجهولين لمشغولات ذهبية ومتعلقات من داخل فيلا بمدينة 6 أكتوبر، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين استولوا على مشغولات ذهبية تبلغ قيمتها نحو مليون جنيه، بالإضافة إلى فيزا كارد ومبلغ مالي ومتعلقات ثمينة أخرى وفروا هاربين.

وتكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية المتهمين بسرقة مجوهرات من فيلا بمدينة 6 أكتوبر، تبلغ قيمتها مليون جنيه، بالإضافة إلى مبلغ مالي ومتعلقات أخري، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.