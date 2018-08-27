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الإثنين، 27 أغسطس 2018 12:46 ص
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النيابة تأمر بضبط المتهم الثالث فى واقعة إطلاق نار على ترزي بكرداسة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 12:00 ص
النيابة تأمر بضبط المتهم الثالث فى واقعة إطلاق نار على ترزي بكرداسة جثة - أرشيفية
كتب سليم على
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أمرت نيابة امبابة وكرداسة، بسرعة ضبط وإحضار المتهم الثالث، فى واقعة اطلاق النار على "ترزى" بقرية ناهيا بمنطقة  كرداسة، قام بها ثلاثة عاطلين.

 

كانت النيابة قد أمرت بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتهامهم بإطلاق النار على "ترزى" بقرية ناهيا بمنطقة  كرداسة.

 

تحقيقات النيابة، كشفت تلقى ضباط مباحث قسم شرطة كرداسة إخطار من إحدى المستشفيات يفيد بإستقبالهم  ترزى يدعى "هيثم.ك" مصاب بطلق نارى بمنطقة الصدر، ما أسفر عن إصابته بطلق نارى ونقله إلى المستشفى فى حالة حرجة.

 

وأضافت التحقيقات أنه تم إجراء التحريات اللازمة التي ثبت من خلالها أن هناك ثلاثة متهمين قاموا بإطلاق النار على المجني عليه بسبب خلافات جيرة سابقة بينهم، وبتكثيف الجهود الأمنية تم تحديد هوية المتهمين، وتمكنا ضباط القسم من ضبط 2.

 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات سابقة بينهم حيث أنهم ارتدوا أقنعة واستقلوا سيارة ملاكى، وانتهزوا تواجد المجنى عليه بالمحل الخاص به بقرية ناهيا وأطلقوا النار عليه.

 


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