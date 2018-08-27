المفوضية السامية لشئون اللاجئين تدعو دول أوروبا لإيجاد حل لأزمة المهاجرين

جنيف (أ ش أ)

دعا المفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندى، مجددًا الدول الأوروبية إلى وضع إجراءات تتعلق بالسماح بنزول لائق للمهاجرين الذين تنقذهم سفن الإنقاذ من البحر المتوسط خلال محاولتهم الوصول إلى شواطئ القارة الأوروبية.

وأعرب جراندى - فى بيان أوردته شبكة "إيه بى سي" نيوز الأمريكية اليوم الأحد، عن إرتياحة لانتهاء أزمة سفينة "ديتشوتّو" التابعة لخفر السواحل الإيطالي، التى أنقذت 190 مهاجرًا فى الـ16 من أغسطس الجاري، مؤكدًا أن هذا الموقف ينبغى أن يكون بمثابة "إنذار".

وأضاف أنه تم التوصل إلى حل بشأن الموقف فى الوقت الحالي، لكن ماذا سيحدث إذا تكرر فى المرة القادة؟، مؤكدًا "نحن فى حاجة إلى نهج أوروبى أن يكون تعاونى و موثوق به إزاء الأشخاص الذين يتم إنقاذهم".

وكانت الحكومة الإيطالية رفضت السماح بنزول المهاجرين غير القُصّر أو مغادرة من ليسوا بحاجة إلى مساعدات طبية متن سفينة "ديتشوتّو" بعدما رست فى جزيرة صقلية الإيطالية، إلا إنها وافقت فى وقت سابق اليوم بنزول باقى المهاجرين الذى بلغ عددهم 140 مهاجرًا ممن تبقوا على متن السفينة بعدما عرضت الكنيسة الكاثوليكية الإيطالية استضافة 100 منهم، بينما عرضت ألبانيا وإيطاليا استقبال كل منها لنحو 20 مهاجرًا.