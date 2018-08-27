الكشف على 1636 حالة وصرف العلاج مجانا فى قافلة طبية بالإسكندرية

نظمت مديرية الصحة بالإسكندرية القافلة الطبية العلاجية بمدرسة عبد العال أبو الغيط حوض 10 بمنطقة المنتزه، وذلك في إطار توجيهات وزيرة الصحة والسكان بتسيير القوافل الطبية العلاجية للكشف وصرف العلاج بالمجان.

ووجه الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية القافلة الطبية العلاجية بمدرسة عبد العال أبو الغيط حوض 10 بمنطقة المنتزه وبها عيادات الباطنة وعيادة النساء وعيادة الأطفال وعيادة الرمد وعيادة العظام وعيادة الجراحة وعيادة جلدية وعيادة أسنان.

كما تضمنت القافلة معمل الدم ومعمل الطفيليات ومسح فيروس سي وعمل موجات صوتية وصيدلية لصرف العلاج مجانا، وقد تم الكشف علي عدد 1636 وصرف العلاج المجاني اللازم لهم، وتم إجراء تحليل دم علي عدد 243 حالة وتحليل الطفيليات لعدد 123 وعمل أشعة تليفزيونية لعدد 52 حالة، وتحويل عدد 11 حالة لمستشفيات الإحالة لعمل اللازم لهم، وعمل ندوات تثقيفية لعدد 748 منهم.