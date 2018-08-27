القبض على 240 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالقليوبية

تمكنت مباحث القليوبية، من ضبط 240 محكوم عليه خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية وكل ما من شأنه مخالفة القانون وإعادة الانضباط الي الشارع القليوبي.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بضبط 341 محكوم عليه، وتضمنت الأحكام، 233 حكم جزئي، و76 حكم مستأنف و6 جناية، وتحصيل 4659 جنيه غرامات وتحرير 179 مخالفة.

كما تم فحص 73 شقة مفروشة، و221 من قاطنيها، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.