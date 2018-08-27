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الإثنين، 27 أغسطس 2018 06:14 م
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العثور على جثة عامل فى حديقة الغابة بالإسماعيلية

الإثنين، 27 أغسطس 2018 05:53 م
العثور على جثة عامل فى حديقة الغابة بالإسماعيلية إسعاف
الإسماعيلية - صبرى غانم
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عثر أحد عمال النظافة من العاملين بحى ثان الإسماعيلية على جثة عامل مسن بحديقة الغابة بدائرة قسم ثان أثناء قيامهم بتجميع القمامة من الحديقة.

تلقى اللواء جمال غزالى نائب مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد محمد فوزى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار من العميد عادل صيام مأمور قسم ثان الإسماعيلية  بتلقيه بلاغا من أحد عمال النظافة بحى ثان الإسماعيلية بالعثورعلى جثة لرجل مسن.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ حيث تم العثور على جثة مسن ملقى بالحديقة، ولاتوجد به أى آثار أو إصابات ظاهرية بالجسم، وبالكشف عن هويته تبين أنه "ابوالفتوح يوسف عبدالعال"73 عاما عامل عادى مقيم ديروط بمحافظة أسيوط.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم نقل الجثة إلى  مشرحة مستشفى الإسماعيلية العامة، وقررت النيابة العامة طلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.


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