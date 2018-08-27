الصحة تعلن وفاة 4 مواطنين وإصابة 8 بحادث مرورى بالطريق الإقليمى الجديد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، وفاة 4 مواطنين وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم ميكروباص مع نقل بالطريق الإقليمى اتجاه العاصمه الإدارية الجديدة .

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيى البنك الأهلى وحلوان العام.

وأشار مجاهد، إلى أن الإصابات تراوحت مابين نزيف بالمخ، واشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسور بالساق، والقدم، والذراع، مؤكدًا على أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.