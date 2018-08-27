الصحة تطلق المرحلة الأولى من أضخم مسح للكشف عن فيروس سى أكتوبر المقبل

كتب وليد عبد السلام

أعلنت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والسكان، إطلاق المرحلة الأولى للمسح القومى للكشف عن المصابين بفيروس سى أول أكتوبر المقبل فى 9 محافظات وهى بورسعيد والإسكندرية والقليوبية والفيوم والبحيرة ودمياط وأسيوط وجنوب سيناء ومطروح على أن ينتهى المسح خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر.

وأكد الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنه القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المرحلة الأولى ستبدأ فى 9 محافظات بأكثر من 1300 وحدة صحية أولية على أن يتم استخدام الكواشف السريعة التى تكشف عن وجود فيرس سى فى الدم خلال 5 دقائق، وسيتم تسجيل المريض ومنحه كارت متابعة صحية، يستطيع من خلاله صرف الدواء فى وقت محدد ومتابعة الحالة حتى تمام الشفاء.

وقال إن المريض سيخضع لمسح صحى للكشف عن السمنة والضغط والقلب والسكر وسيتم تقيم الحالة، ومنحه أيضا كارت صحى مرفق به تقرير طبى بحالته الصحية ليبدأ مرحلة العلاج وصرف الدواء إذا كان مريضا .

وأشار "دوس" إلى أن المسح الصحى الخاص بفيروس سى والأمراض غير المعدية فى المرحلة الأولى سيتم داخل وحدات الرعاية الأولية وأكثر من 200 وحدة مسح متنقلة يتم فيهم تقديم كافة الخدمات الصحية والطبية الشاملة.

وتابع الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية أنه سيتم صرف العلاج مجانا للمرضى، كمان أن عملية التحويل إلى المستشفيات العامة والمركزية إذا لزمت للحالة سيكون الكشف والعلاج بالمجان أيضا ودون تحمل أى مبالغ مالية سواء على نفقة الدولة أو التأمين الصحى.

وأوضح رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أنه تم توفير جميع الكواشف الطبية التى ستتم بها عمليات المسح، وسيتم توزيعها على الوحدات الصحية والقوافل الطبية فى الـ 9 محافظات، واستكمال جارى التعاقد على الكميات الدوائية المطلوبة للعلاج، ولدينا ما يقرب من 15 مصنعا لإنتاج أدوية فيروس سى محليا وبنفس الجودة العالمية.