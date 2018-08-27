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الصالة الموسمية بالمطار تستقبل 15 رحلة تقل 2704 حجاج عائدين من السعودية

الإثنين، 27 أغسطس 2018 01:25 م
الصالة الموسمية بالمطار تستقبل 15 رحلة تقل 2704 حجاج عائدين من السعودية حجاج
كتب ــ هانى عثمان _ محمود عبد الغنى
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تستقبل الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، 15 رحلة جوية، على متنها 2704 حجاج، قادمين من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج.
 
قالت مصادر بمطار القاهرة، إن الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة، تستقبل 11 رحلة جوية قادمة من مدينة جدة على متنها 2262 حاجا، بالإضافة إلى 4 رحلات من المدينة المنورة على متنها 422 حاجا، عائدين من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج، مشيرة إلى أن معظمهم من حجاج السياحة ووزارة العدل وتضامن المؤسسة وقرعة تنازلات وترانزيت تورنتو والجزائر وعمل.
 
كانت الصالة الموسمية بمطار القاهرة، أقامت استعدادات خاصة، لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في مرحلة العودة، لإنشاء خيمة مكيفة أمام صالة الوصول، فضلا عن الدفع بعدد زيادة من مقاعد الانتظار أمام الصالة لراحة المستقبلين من ذوي الحجاج، بالإضافة إلى بعض المظاهر الاحتفالية من البانرات الترحيبية أمام الصالة.

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