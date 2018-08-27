السيارات تقود مكاسب أسهم أوروبا وسط تفاؤل بشأن اتفاق نافتا

ارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات الأوروبية بما يزيد على 2% اليوم الاثنين بفعل نباء اتفاق أمريكى مكسيكى بخصوص اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) مما عزز أجواء المراهنة على صعود السوق إثر تعليقات رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) جيروم باول.

وقلصت عطلة عامة فى بريطانيا أحجام التداول فى أنحاء المنطقة لكن الأسواق الأوروبية فتحت على أداء قوى بشكل عام بعدما أكد باول أواخر الأسبوع الماضى على الوتيرة الحالية التدريجية لرفع أسعار الفائدة. ودفعت تصريحاته الأسهم الأمريكية إلى الصعود إلى مستويات قياسية يوم الجمعة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبى مرتفعا 0.5 %، بدعم من مكاسب ستاندرد اند بورز 500 وناسداك فى الولايات المتحدة بعدما قال مصدر مكسيكى أن أمريكا والمكسيك توصلتا إلى اتفاق بخصوص نافتا.

وأشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى وقت سابق اليوم إلى أن الولايات المتحدة والمكسيك تقتربان من "صفقة كبيرة".

ولامس مؤشر أسهم منطقة اليورو، وأيضا مؤشر الأسهم الألمانية داكس أعلى مستوياتهما فى أسبوعين ونصف الأسبوع مع صعودهما 0.9 % و1.2 % على الترتيب بدعم من ارتفاع أسهم السيارات.

وارتفع مؤشر قطاع شركات صناعة السيارات ومكوناتها الأوروبى 2.2 %، مسجلا أفضل أداء له فى شهر، وتعتمد شركات صناعة السيارات الألمانية على سلاسة التجارة بين المكسيك والولايات المتحدة لبيع سياراتها المصنعة فى المكسيك بالسوق الأمريكية.

وزادت أسهم بى.ام.دبليو وفولكسفاجن وبورشه ودايملر بين 2.5 وثلاثة %.

وقفز سهم مترو 13.3 بالمئة، بعدما قالت سيكونومى إنها ربما تنضم إلى هانيل المملوكة ملكية عائلية فى بيع حصة فى شركة متاجر التجزئة الألمانية إلى مجموعة مستثمرين بقيادة الملياردير التشيكى دانييل كريتنسكى.