video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 08:35 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

السيارات تقود مكاسب أسهم أوروبا وسط تفاؤل بشأن اتفاق نافتا

الإثنين، 27 أغسطس 2018 08:02 م
السيارات تقود مكاسب أسهم أوروبا وسط تفاؤل بشأن اتفاق نافتا بورصة أوروبا
رويترز
إضافة تعليق

ارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات الأوروبية بما يزيد على 2% اليوم الاثنين بفعل نباء اتفاق أمريكى مكسيكى بخصوص اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) مما عزز أجواء المراهنة على صعود السوق إثر تعليقات رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) جيروم باول.

 

وقلصت عطلة عامة فى بريطانيا أحجام التداول فى أنحاء المنطقة لكن الأسواق الأوروبية فتحت على أداء قوى بشكل عام بعدما أكد باول أواخر الأسبوع الماضى على الوتيرة الحالية التدريجية لرفع أسعار الفائدة. ودفعت تصريحاته الأسهم الأمريكية إلى الصعود إلى مستويات قياسية يوم الجمعة.

 

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبى مرتفعا 0.5 %، بدعم من مكاسب ستاندرد اند بورز 500 وناسداك فى الولايات المتحدة بعدما قال مصدر مكسيكى أن أمريكا والمكسيك توصلتا إلى اتفاق بخصوص نافتا.

 

وأشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى وقت سابق اليوم إلى أن الولايات المتحدة والمكسيك تقتربان من "صفقة كبيرة".

 

ولامس مؤشر أسهم منطقة اليورو، وأيضا مؤشر الأسهم الألمانية داكس أعلى مستوياتهما فى أسبوعين ونصف الأسبوع مع صعودهما 0.9 % و1.2 % على الترتيب بدعم من ارتفاع أسهم السيارات.

 

وارتفع مؤشر قطاع شركات صناعة السيارات ومكوناتها الأوروبى 2.2 %، مسجلا أفضل أداء له فى شهر، وتعتمد شركات صناعة السيارات الألمانية على سلاسة التجارة بين المكسيك والولايات المتحدة لبيع سياراتها المصنعة فى المكسيك بالسوق الأمريكية.

 

وزادت أسهم بى.ام.دبليو وفولكسفاجن وبورشه ودايملر بين 2.5 وثلاثة %.

 

وقفز سهم مترو 13.3 بالمئة، بعدما قالت سيكونومى إنها ربما تنضم إلى هانيل المملوكة ملكية عائلية فى بيع حصة فى شركة متاجر التجزئة الألمانية إلى مجموعة مستثمرين بقيادة الملياردير التشيكى دانييل كريتنسكى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استقرار فى حركة أسهم أوروبا وسط حذر بشأن محادثات التجارة بين أمريكا والصين

أسهم أوروبا ترتفع بفعل التفاؤل بشأن الخلاف التجارى بين أمريكا والصين

أسهم أوروبا ترتفع صباحا متجاهلة خسائر الأسواق الناشئة

اسهم السيارات

اسهم اوروبا

نافتا

البنك المركزى الامريكى




لا تفوتك
الداخلية تعلن مقتل 5 عناصر إرهابية فى اشتباكات استهدفت أوكارهم بطريق سوهاج

الداخلية تعلن مقتل 5 عناصر إرهابية فى اشتباكات استهدفت أوكارهم بطريق سوهاج

السيسي: ناقشت مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية

السيسي: ناقشت مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية

حرب الفضاء بين واشنطن وموسكو.. ترامب يأمر بتشكيل "قوة فضائية".. وروسيا ترد بتطوير طائرات وأسلحة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.. مخاوف من تحويل الأقمار لأسلحة فتاكة .. وتاريخ المواجهة بدأ منذ عهد ريجان

حرب الفضاء بين واشنطن وموسكو.. ترامب يأمر بتشكيل "قوة فضائية".. وروسيا ترد بتطوير طائرات وأسلحة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.. مخاوف من تحويل الأقمار لأسلحة فتاكة .. وتاريخ المواجهة بدأ منذ عهد ريجان

ورطة الإخوان بعد فشل مخطط 31أغسطس "الحلقة الثالثة".. اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة للتمهيد للفوضى.. يحيى القزاز ورائد سلامة قاما بإعادة إحياء حركة 6 إبريل

ورطة الإخوان بعد فشل مخطط 31أغسطس "الحلقة الثالثة".. اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة للتمهيد للفوضى.. يحيى القزاز ورائد سلامة قاما بإعادة إحياء حركة 6 إبريل

رسميا.. الأهلى والعين فى السوبر الإماراتى

رسميا.. الأهلى والعين فى السوبر الإماراتى

اتحاد الكرة ينفى صدور أى خطابات بخصوص محمد صلاح

اتحاد الكرة ينفى صدور أى خطابات بخصوص محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة