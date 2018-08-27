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الإثنين، 27 أغسطس 2018 09:26 م
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السودان يستعد لاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة مع مصر

الإثنين، 27 أغسطس 2018 09:05 م
السودان يستعد لاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة مع مصر اجتماع اللجنة الوزارية - أرشيفية
أ ش أ
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بحثت اللجنة الوزارية الخدمية السودانية، اليوم الإثنين، كافة الملفات المتعلقة بالخدمات المتعدِّدة المشتركة بين مصر والسودان، وأخضعتها للتحضير والمراجعة، وذلك لمناقشتها فى اجتماع اللجنة الوزارية الفنية العليا، التى ستعقد غدا الثلاثاء بالقاهرة.
 
وعقدت اللجنة الوزارية للخدمات المنبثقة عن اللجنة الوزارية العليا المشتركة بين مصر والسودان، والتى تضم عدداً من الوزارات الخدمية، اجتماعاً اليوم بوزارة الصحة السودانية، بحضور عدد من الوزراء وبرئاسة وزير الصحة بحر إدريس أبوقردة.
 
وضم الاجتماع وزارات الصحة الاتحادية، وتنمية الموارد البشرية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والحياة البرية.
 
وتم خلال الاجتماع، بحث أوجه التعاون بين مصر والسودان فى مجال الخدمات وتشجيع السياحة بين البلدين، بجانب الاستفادة من آثار حوض النيل ومنطقة البحر الأحمر لدعم مجال السياحة بين البلدين، وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر وتنمية القدرات ومراجعة كافة القضايا التى تهم الجانبين.
 
وقال وزير الصحة السودانى بحر إدريس أبوقردة ، فى تصريح صحفى ، إن الاجتماع يأتى فى إطار اللجنة الوزارية العليا المشتركة بين مصر والسودان، موضحا أنه تم التحضير ومراجعة كافة الملفات المتعلقة بالخدمات المتعددة بين البلدين، لمناقشتها فى اجتماع اللجنة الوزارية الفنية العليا بالقاهرة غدا، بجانب التحضير لاجتماع القمة الرئاسية فى أكتوبر المقبل بالخرطوم.
 
وأكد أبوقردة التزام البلدين بتحقيق وتنفيذ كافة الملفات المشتركة لمصلحة الشعبين، مشيراً الى عدد من اتفاقيات التعاون الصحى بين مصر والسودان، والتى تشمل معاملة المرضى السودانيين معاملة نظرائهم المصريين، وتنمية قدرات الكوادر الصحية السودانية عبر المؤسسات الصحية المصرية، وتبادل القوافل الصحية وتنسيق المواقف فى المحافل الدولية والإقليمية.
 

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