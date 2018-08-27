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الإثنين، 27 أغسطس 2018 03:03 م
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الرئيس الصينى يتعهد بجلب المنافع للشعوب من خلال مبادرة "الحزام والطريق"

الإثنين، 27 أغسطس 2018 02:07 م
الرئيس الصينى يتعهد بجلب المنافع للشعوب من خلال مبادرة "الحزام والطريق" الرئيس الصينى شى جين بينج
بكين (أ ش أ)
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تعهد الرئيس الصينى شى جين بينج، بجلب المنافع للشعوب من خلال مبادرة (الحزام والطريق) التى اقترحها قبل نحو 5 سنوات.

جاء ذلك فى كلمة للرئيس الصينى خلال مشاركته اليوم الاثنين، فى ندوة عقدت بقاعة الشعب الكبرى فى بكين احتفالا بالذكرى الخامسة لانطلاق المبادرة.

وقال "شى جين بينج" إن التعاون الشامل والقوى فى إطار مبادرة (الحزام والطريق) سيجلب المنافع لشعوب الدول المشاركة.

وترأس الندوة نائب رئيس مجلس الدولة "هان تشنغ" عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى ورئيس المجموعة القيادية لدفع تطوير مبادرة (الحزام والطريق).

وتهدف مبادرة (الحزام والطريق) جنبا إلى جنب طريق الحرير البحرى للقرن الـ21، إلى دفع النمو العالمى عن طريق تعزيز البنى التحتية والترابط والآليات المالية والسياسات العامة اللازمة لتحفيز التجارة، وخاصة بين المناطق الناشئة والنامية فى العالم.

 


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