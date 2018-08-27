الجيش اليمنى يسيطر على مواقع لمليشيات الحوثى بصعدة

صنعاء (أ ش أ)

أكدت مصادر عسكرية يمنية اليوم الاثنين، أن قوات الجيش اليمنى فرضت سيطرتها على مواقع لمليشيات الحوثى فى مديرية كتاف بمحافظة صعدة.

وقالت المصادر، وفقا لما ذكرته قناة "العربية الحدث"، إنه تم الانتهاء من تمشيط تلك المواقع والتأكد من عدم وجود الألغام فيها.

وكانت "ألوية العمالقة" التى تقاتل ضمن قوات المقاومة اليمنية قد أعلنت مقتل العديد من قادة ميليشيات الحوثى خلال المعارك مع قوات دعم الشرعية فى مديرية الدريهمى بمحافظة الحديدة على الساحل الغربى للبلاد خلال الأيام القليلة الماضية.