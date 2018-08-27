video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اليمنى يسيطر على مواقع لمليشيات الحوثى بصعدة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 01:20 م
الجيش اليمنى يسيطر على مواقع لمليشيات الحوثى بصعدة الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية
صنعاء (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكدت مصادر عسكرية يمنية اليوم الاثنين، أن قوات الجيش اليمنى فرضت سيطرتها على مواقع لمليشيات الحوثى فى مديرية كتاف بمحافظة صعدة.

وقالت المصادر، وفقا لما ذكرته قناة "العربية الحدث"، إنه تم الانتهاء من تمشيط تلك المواقع والتأكد من عدم وجود الألغام فيها.

وكانت "ألوية العمالقة" التى تقاتل ضمن قوات المقاومة اليمنية قد أعلنت مقتل العديد من قادة ميليشيات الحوثى خلال المعارك مع قوات دعم الشرعية فى مديرية الدريهمى بمحافظة الحديدة على الساحل الغربى للبلاد خلال الأيام القليلة الماضية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مواجهات عنيفة بين الجيش اليمنى والحوثيين غربى تعز

الجيش اليمنى يسقط طائرتين بدون طيار فى البيضاء غربى البلاد

الجيش اليمنى

الجرب فى اليمن

اليمن

مليشيات الحوثى




لا تفوتك
طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة