الجيش السودانى يؤكد يقظة القوات المسلحة والتفافها حول قيادتها للحفاظ على الأمن

الخرطوم (أ ش أ)

أكد رئيس الأركان المشتركة بالجيش السودانى، الفريق أول ركن كمال عبدالمعروف، يقظة القوات المسلحة والتفافها حول قيادتها للحفاظ على الأمن والأمان، منوها بأن هناك بعض الجهات تحيك المؤامرات وتثير الشائعات لإحداث البلبلة والنيل من الأمن والاستقرار.

وجدّد عبدالمعروف - فى كلمته اليوم الأحد خلال حفل معايدة الضباط وضباط الصف والجنود بوزارة الدفاع ورئاسة الأركان المشتركة - التزام القوات المسلحة السودانية وجاهزيتها للقيام بواجباتها فى حماية البلاد وتأمين مكتساباتها ، خاصة فى ظل الظروف والتحديات الحالية، والتى تتطلب التماسك والتكاتف والوعى.

وقال إن القوات المسلحة ستظل صمام الأمان للسودان وشعبه تشاركه كل الظروف والملمات، معدِّداً مساهماتها فى تخفيف العبء على المواطنين والمشاركة بتوفير وسائل النقل والترحيل داخل العاصمة والولايات، إلى جانب دعم المتضررين من السيول والأمطار بولاية غرب كردفان بتوفير مواد الإيواء والإسناد الهندسى.

ونوه بان ذلك يأتى إدراكاً من القوات المسلحة بأن المرحلة تتطلب التعاون والتنسيق بين كل مكونات الدولة لتجاوز كافة التحديات.