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الإثنين، 27 أغسطس 2018 04:39 م
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"التعليم" تفتتح معرضا للموهوبين من ذوى القدرات الخاصة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 03:06 م
"التعليم" تفتتح معرضا للموهوبين من ذوى القدرات الخاصة د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم افتتاح معرض الأعمال الفنية لكل من الطالبين سلمي سعد، ويوسف متّى والذي أقيم بمركز الموهوبين بمدرسة الأنصاري الابتدائية بإدارة عين شمس، بحضور الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، و حسن زكي مدير عام إدارة عين شمس التعليمية، والدكتور عز الرجال فاروق مدير الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وعدد من قيادات الإدارة، والأستاذ يسرى الأسيوطي عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس، والمهندس ألبير رئيس حي عين شمس.
 
من جهتها، أكدت عبد السلام على اهتمام الدولة بالقدرات الخاصة وتخصيص عام  2018 لذوى الإعاقة فهم أبناء الوطن ويستحقون كل رعاية واهتمام؛ لذا تحرص الوزارة تحت قيادة الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على تأمين احتياجاتهم التربوية والتعليمية بما يسهم فى حسن استثمار طاقاتهم المبدعة والخلاقة.
 
 الجدير بالذكر، أن مركز موهوبين مدرسة الأنصاري يخدم إدارة عين شمس بالكامل من طلاب التعليم العام، والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وهو من أحد المراكز الهامة التي تقدم خدماتها طوال العام.
 
 
 
 
 
 

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