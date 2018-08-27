التعليم تحذر المعلمين من تصوير فاعليات التدريب على النظام الجديد داخل القاعات

كتب محمود طه حسين

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، معلمى الصفوف الأولى من تصوير فاعليات التدريب على النظام الجديد للتعليم داخل قاعات التدريب.

وأرسل الدكتور حسن فارس رئيس اللجنة التنفيذية العليا لمشروع التعلم فى الصفوف الأولى خطابا للمديريات التعليمية حذر فيه من تصوير فاعليات التدريب من قبل المعلمين، مؤكدا أنه سوف يتعرض للمساءلة كل من يخالف ذلك ويكون ذلك تحت مسئولية مديرى المديريات بشكل شخصى.

وكانت وزارة التربية والتعليم التعليم الفنى، بدأت فى تدريب قرابة 128 ألف معلم على النظام الجديد للتعليم.