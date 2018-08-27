"التعليم العالى" لطلاب الشهادات العربية: اليوم آخر موعد تسلم ملفات التقديم

وائل ربيعى

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن مكتب التنسيق ينتهى اليوم من تسليم وتسلم ملفات الشهادات العربية بعد أن منحهم الوزير أسبوعا إضافيا تزامنا مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

وطالب عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، طلاب الشهادات العربية بسرعة التقدم بملفات القبول إلى مكتب التنسيق، وذلك بعد أن أنهوا عملية التنسيق الإلكترونية على موقع التنسيق، مشيرا إلى أن هذه الملفات تحتاج إلى مزيد من الوقت بعمليات الفرز والتصنيف.

وأضاف عطا، أنه بعد انتهاء عملية التنسيق الإلكترونى يتمم طلاب الشهادات العربية المستندات المطلوبة لمكتب التنسيق ويتقدمون بملفات قبولهم كاملة، موضحا أن آخر موعد لتسلمهذه الملفات عصر اليوم الإثنين، وأن مكتب التنسيق لن يتسلم أى ملفات من هؤلاء الطلاب بعد اليوم.