التحالف العربى : بعض المسؤولين الأمميين يتخذون مواقف غير حيادية فى اليمن

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قال المتحدث باسم قوات التحالف العربى العقيد ركن تركى المالكى إن بعض المسؤولين الأمميين يتخذون مواقف غير حيادية بشأن الصراع فى اليمن.

وأضاف المالكى، فى مؤتمر صحفى من الرياض بثته قناة العربية الحدث الإخبارية اليوم الاثنين، " إن هناك آليات تطبق من قبل التحالف ونقبل أى تواصل من أى منظمة أممية، ولكن يجب أن يكون هناك حيادية والالتزام بمبادئ الأمم المتحدة بشأن العمل الإنساني، وعدم السكوت على انتهاكات الحوثى، نحن لا نطلب من المنظمات العاملة فى اليمن إعطاء معلومات للتحالف، ولكن الالتزام بمبادئ الحيادية والعمل الإنسانى والإغاثي".

وأكد على أن الحادث فى سوق السمك كان بسبب ميليشيات الحوثيين وليس كما أشاعت الميليشيات، كما لم يكن هناك أى بيان أممى حول سيطرة الميليشيات على مستودعات منظمة دولية، مشيرا إلى أن هناك ضغوطا حوثية على المنظمات الإنسانية الأممية.

وشدد على أن الميليشات الحوثية تستمر فى تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية فى مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وبرهن على ذلك بأن ميليشيا الحوثى أطلقت أحد الزوارق المفخخة من الشواطئ فى الحديدة وتم تفجيره فى المياه.

وحول العمليات الإنسانية فى اليمن، قال المتحدث باسم قوات التحالف العربى " لا تزال المنافذ الإغاثية تعمل فى اليمن بكافة طاقتها، ويتم منح التصاريح البحرية والجوية والبرية للمنظمات الأممية، وكذلك الرحلات التجارية إلى الداخل اليمني"، ونوه بأن مساعدات مركز الملك سلمان استفاد منها 5.3 مليون يمنى.

وأكد على استمرار القوات اليمنية المدعومة من التحالف فى تحقيق إنجازات ميدانية كبيرة على الأرض فى كافة الجبهات، وذلك من خلال استمرار الضغط فى كل من جبهتى صعدة والحديدة، موضحا أن قوات الشرعية تتقدم فى صعدة من الشرق بإتجاه كتاف.

وحول الإنتهاكات الحوثية المستمرة، قال المالكى إن الحوثيين أطلقوا 8 صواريخ باليستية، موضحا أنه خلال فترة موسم الحج تم إطلاق 5 صواريخ باليستية على السعودية، مشيرا إلى أن عدد الصواريخ الباليستية التى تم إطلاقها منذ بداية العملية العسكرية فى عام 2015 حتى عام 2018 بلغت 182 صاروخا.

وأشار المتحدث إلى أن الميليشيات الحوثية الإنقلابية تستخدم المواقع المدنية كسجون ومواقع تدريب.