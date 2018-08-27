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الأميرية والسيدة زينب وباب الشعرية وشرق مدينة نصر أفضل الأحياء خلال يوليو

الإثنين، 27 أغسطس 2018 02:24 م
الأميرية والسيدة زينب وباب الشعرية وشرق مدينة نصر أفضل الأحياء خلال يوليو المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أعلن المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، نتيجة تقييم رؤساء الأحياء خلال شهر يوليو من خلال منظومة تقييم ومتابعة أداء رؤساء الأحياء إلكترونياً، حيث تم اختيار م. خالد غريب أبو ضيف رئيس حي الزيتون كأفضل حي عن المنطقة الشمالية، ومصطفي عبد العزيز رئيس حي شرق مدينة نصر كأفضل حي عن المنطقة الشرقية، وخالد جمعة رئيس حى باب الشعرية عن المنطقة الغربية، وحسام رأفت رئيس حى السيدة زينب عن المنطقة الجنوبية.
 
وتعتمد منظومة التقييم على عدد من العناصر الهامة مثل مدى تعاون رئيس الحي مع المجتمع المدنى لتطوير الحى، ومتابعة غلق الكافيهات والمقاهي الغير مرخصة، ورفع الإشغالات من الشوارع وزيادة موارد الحى وتحصيل مستحقاته ، والعمل على تكوين اتحادات شاغلين لكل عقار بالحى، بالاضافة إلى حجم إزالة المخالفات البنائية والتصدى لها فى المهد مع تفعيل قرار المحافظ بنظافة أسطح العقارات بمعدل 5 عقارات شهرياً بكل حى، هذا بالاضافة إلى متابعة أعمال اللجان الرباعية بالحي والتي تضم رئيس الحي ومديري الطرق والنظافة الانارة لتطوير الشوارع والميادين والحدائق مع الحفاظ عليها بالصيانة الدورية وعدم خروجها من قائمة الأماكن المميزة بالمحافظة.
 
كما يشمل التقييم مدى استجابة الحى لشكاوى المواطنين سواء المقدمة باليد للأحياء أو من خلال أى وسائل أخرى كالبريد أو إلكترونياً أو من خلال وسائل الاعلام المختلفة والرد عليها.
 
جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى للمحافظ برؤساء الأحياء بحضور نواب المحافظ واللواء محمد الشيخ السكرتير العام .
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