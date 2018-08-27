ارتفاع أسعار الذهب جنيهين وعيار 21 يسجل 604 جنيهات للجرام

كتب- إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مستهل تعاملات الأسبوع لسوق الصاغة، بقيمة جنيهين ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى مصر 604 جنيهات للجرام، مع توقعات بتراجع السعر خلال الساعات القادمة فى ظل انخفاض سعر أوقية الذهب عالميا بنسبة 0.12% مسجلة 1204 دولارا.



الذهب فى مصر



وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

عيار 18: 517 جنيها.

عيار 21: 604 جنيهات.

عيار 24: 690 جنيها.

الجنيه الذهب: 4832 جنيها.

الأوقية: 1204 دولارات.



سعر-الذهب-اليوم

وقال شريف فايق عضو شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية لـ" اليوم السابع"، إن سوق الذهب فتح تعاملاته على ارتفاع طفيف بقيمة جنيهين لكل عيار، لكن الاتجاه حاليا نحو الهبوط فى ظل انحصار مكاسب المعدن النفيس عالمياً وتراجعه بقيمة 3 دولارات.