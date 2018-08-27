إضبط مخالفة: مياه الصرف الصحى تغرق منطقة حى الزهور بمدينة بلبيس

الشرقية- فتحية الديب

أعرب عدد كبير من أبناء مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، عن إستيائهم الشديد، من غرق شوارع منطقة حى الزهور بشارع سعد زغلول، بالبندر بمياه الصرف الصحي وعدم تدخل المسئولين.

وقال" أيمن سالم" إخصائى المبانى بالإدارة التعليمية، بإدارة بلبيس التعليمية، ومن أبناء المدينة، إن عدد كبير من شوارع مدينة بلبيس تغرق في مياه الصرف الصحي من قبل عيد الأضحى، بسبب الطفح المستمر لمياه الصرف الصحى، بدون رقابة من القائمين علي هيئة الصرف الصحي بلبيس، ومتابعة البيارات وعمل صيانة لها فضلا عن الواصلات العشوائية التي قام بها بعض الأهالى بالمخالفة تسببت فى طفح المجارى، وتسببت فى عرقلة حركة السير بعدد من الشوارع.

وناشد أهالي منطقة حي الزهور، مجلس مدينة بلبيس والقائمين علي الصرف الصحى، بضرورة وضع حل للتخلص من المياه التي تمثل معأناة لهم أثناء السير فى الشوارع وعرقلة حركة السير.